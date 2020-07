Des coups de foudre pour l’Est ontarien

Au printemps 2019, les Éditions David lançaient un concours d’écriture pour Raconter l’Est ontarien. Pas moins de 85 textes ont été reçus, évoquant les gens, les lieux, la culture et les histoires de cette région de la province et bastion de l’Ontario français.

Le jury a retenu 40 récits répartis sous diverses rubriques comme Vie agricole, Drames et tragédies, Terre d’accueil, Tensions linguistiques, Rencontres inusitées et Histoires de famille.

L’action de ces 40 récits se déroulent tour à tour à Embrun, Curran, Plantagenet, Sainte-Anne-de-Prescott, Hawkesbury, Alexandria, Cornwall et j’en passe.

Souvenirs et modernité

Éric Mathieu écrit que, «Au cœur de chaque village de l’Est de l’Ontario, il y a un clocher d’église, parfois deux. Si on descend les yeux, on peut apercevoir un bureau de poste situé pas très loin d’une Caisse populaire. À quelques enjambées de l’épicerie, de la station-service et de l’école, on y trouve un restaurant miniature, souvent appelé “cantine”, “casse-croûte” ou “roulotte à patates”.»

Brillant instantané typique de cette région! Il y a bien quelques textes un peu nostalgiques, mais le présent y est aussi très visible.