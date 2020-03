Des chaussures qui respectent les animaux

Après être arrivée au Canada il y a 5 ans, Sabrina Lourenço a décidé de lier sa passion, la mode, avec sa conviction, le végétalisme. Intéressée tout particulièrement par les chaussures, elle a décidé de créer Over the Moon Shoes en mai 2019, pour une collection respectueuse des animaux, de la planète et des intermédiaires de production.

Une conviction ancienne

«J’ai arrêté de manger de la viande vers 11 ou 12 ans, ce qui a pu susciter des surprises ou des interrogations», explique Sabrina, qui a grandi dans le Sud-Ouest de la France.

«Je suis dorénavant végétalienne, comme toute ma famille. Je travaille à temps complet dans un café végétalien aussi. En France je travaillais dans l’immobilier, c’est donc une réelle reconversion que j’ai opérée en arrivant au Canada. J’avais envie de travailler pour moi, dans une démarche où je pouvais respecter mes valeurs et une réelle éthique.»

«Je ne savais pas coudre, alors je me suis demandé ce que je pouvais faire. Les chaussures m’ont toujours passionnée, donc je me suis orientée vers ce marché. Et alors même que je ne saurais pas dessiner un chat, j’ai dessiné ma première collection de chaussures.»