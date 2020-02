Des bourses pour la Formation Relais à Glendon

Profs, mentors, stages

Dina Meghdadi, la coordinatrice de la Formation relais, indique que «les huit professeurs cumulent une vaste expérience dans divers domaines de la gestion». Les étudiants.e.s ont aussi accès à des mentors et terminent leur session par un stage en entreprise.

La Formation Relais cible les nouveaux arrivants au Canada et vise à «combler le fossé entre les connaissances et compétences de ces professionnels, et les attentes des employeurs».

Le programme a été conçu pour être flexible. «Pour l’instant le programme est offert une fois par semaine, en soirée, ce qui permet à nos étudiant.e.s de conserver un emploi ou d’autres formations.»

Pour cesser d’être sous-employé

«Intégrer le Programme Relais de Glendon m’a donné l’espoir et l’opportunité de travailler dans mes champs de compétences acquises en dehors du Canada», indique Wesner, un comptable haïtien.

«À travers les différents événements qu’il me fait profiter, je peux bénéficier de mentorat, rencontrer des entrepreneurs et recruteurs et la possibilité de valoriser mes précédentes expériences.»