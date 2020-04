Des arcs-en-ciel pour combattre l’angoisse

Des rituels de solidarité

«Les premiers arcs-en-ciel sont apparus avec la fermeture des écoles», raconte Papatya Dogan, une résidente de Montréal. «Très vite, le personnel enseignant nous a envoyé des modèles. Avec mes deux enfants, nous avons commencé à les colorier et à les afficher aux fenêtres. Aujourd’hui, le quartier en est rempli.»

«Il y en a partout: dans les vitrines des magasins fermés, sur les chantiers. Tout le monde joue le jeu. Quand nous allons faire les courses, nous faisons la chasse aux arcs-en-ciel. C’est notre nouvelle routine. Ça rassure les enfants de voir qu’ils ne sont pas seuls.»

«Au début, c’était une initiative des familles pour occuper leurs enfants pendant le confinement», explique Annie Cloutier, enseignante en sociologie au Cégep Garneau. «Mais il y a d’autres avantages à cette pratique: dessiner est un acte thérapeutique, cela permet de lutter contre l’anxiété et d’exprimer ses émotions.»

Promesse de jours meilleurs

«Ça répond aussi à un besoin de réconfort et de lien social. Enfin, le mouvement contribue à lutter contre le sentiment d’isolement. L’arc-en-ciel est un symbole fort, porteur d’espoir. C’est la promesse de jours meilleurs: après la pluie vient le beau temps.»

La sociologue poursuit: «En période de crise, la société a besoin de se raccrocher à des rituels. En Italie, les gens chantent et dansent sur leur balcon. En France, ils applaudissent le personnel soignant tous les soirs à 20 h. Tous ces rituels obéissent au même désir: créer une solidarité, un sentiment d’appartenance entre les participants. Même si on est loin, on est unis dans l’épreuve. Ensemble, on est plus forts!»