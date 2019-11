Découverte du berceau de l’humanité au Botswana? Pas si vite!

L’Homo sapiens serait apparu au Botswana, une région du sud de l’Afrique, selon une recherche publiée cette semaine. L’annonce a cependant été rapidement contestée par d’autres scientifiques.

Il y a 200 000 ans

L’Homo sapiens est une «branche» plus récente de l’évolution humaine, dont l’émergence est souvent estimée à 200 000 ans, dans une région indéterminée de l’Afrique.

Ces dernières années, beaucoup de chercheurs ont allégué que plutôt que de continuer à imaginer l’Homo sapiens comme ayant émergé en un seul endroit d’Afrique, il faudrait plutôt le voir comme le résultat de la convergence de plus d’un groupe vivant en plus d’un endroit du continent.

C’est cette dernière idée que conteste la recherche parue lundi dans Nature, en pointant du doigt une région précise, le Botswana.

70 000 ans isolés au Botswana



La généticienne Vanessa Hayes et ses collègues australiens, sud-africains et sud-coréens, s’appuient sur une récolte de 1217 échantillons d’ADN provenant de différentes populations actuelles de la Namibie et de l’Afrique du Sud.