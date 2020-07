Décès de la CoViD: probablement moins de 1%

De plus, les pays ne calculent pas les cas de la même façon, et les stratégies pour chaque pays ont évolué dans le temps.

Certains ne considèrent que les cas testés positifs en laboratoire (comme la France ou la Chine en début de pandémie), d’autres y ajoutent les cas cliniquement confirmés (selon les symptômes ou sur la base d’une radiographie des poumons), et d’autres incluent les cas confirmés par lien épidémiologique: par exemple, si quelqu’un a été déclaré positif et que d’autres membres de la maisonnée tombent malades, on considérera que tous ces gens ont attrapé le virus.

… et d’un pays à l’autre

C’est la principale raison pour laquelle les taux de létalité varient beaucoup d’un pays à l’autre et même d’une région à l’autre. Mais il existe d’autres facteurs: une population dont la moyenne d’âge est plus élevée, ou plus pauvre, ou une absence de programme d’assurance-maladie…

Les chercheurs travaillent présentement à établir le «taux de létalité d’infection» (infection fatality rate ou IFR), un chiffre plus difficile à obtenir parce qu’il inclut ces patients «invisibles», dont la proportion reste encore inconnue.

Un article de vulgarisation de la revue Nature expliquait récemment que le calcul IFR de la CoViD-19 était particulièrement délicat, étant donné le nombre élevé de personnes avec des symptômes légers ou asymptomatiques qui passent sous le radar.