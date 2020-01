Cryobeauty fait disparaître les marques du temps

Quid de la dermatologie?

La dermatologie ne répond pas non plus pleinement aux attentes des patients, selon lui. En effet, si la cryothérapie est efficace, «elle impose de nombreux effets secondaires», comme des douleurs et des risques de dépigmentation de la peau à cause d’une trop forte puissance des lasers utilisés.

«C’est tout particulièrement parce que les autres solutions ne sont pas optimales que l’innovation du laboratoire français est intéressante.» Une utilisation simple, à domicile, un résultat sûr et durable, voilà la promesse faite par Cryobeauty Mains.

Thérapie sélective

Il aura fallu 5 années de recherche et de tests cliniques pour que le laboratoire mette au point cette technologie, en essayant d’atteindre un maximum d’efficacité sans les effets indésirables.

«L’avancée majeure est qu’il s’agit d’une thérapie de cryothérapie dite cyto-sélective. Cela signifie que seules les zones où la production de mélanine est excessive seront ciblées.»