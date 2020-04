CoViD-19 : le mystère des super-propagateurs 

L’assemblée annuelle de la compagnie pharmaceutique Biogen, au début de mars, aurait été l’un des premiers exemples aux États-Unis de ce que les épidémiologistes appellent des évènements de «super-propagation» de la CoViD-19: lorsqu’un petit rassemblement de personnes conduit à un grand nombre d’infections.

Ces employés et administrateurs ont en effet pris l’avion ou leur voiture après la rencontre, et transporté le coronavirus de Boston, jusqu’à au moins six États américains et trois pays, dépassant la capacité des responsables locaux de la santé publique de retracer la propagation.

Mariage

Au Québec, l’imposant mariage tenu le 16 mars à l’hôtel Crowne Plaza de Dorval — quatre jours après le décret gouvernemental interdisant les rassemblements – a propagé la maladie au sein de la communauté de l’influent homme d’affaires Michael Rosenberg… qui était lui-même aux soins intensifs au début du mois!

C’est dans cette perspective que des chercheurs se sont intéressés à la propagation du virus en Chine, dans le temps et l’espace, et l’ont comparée à certaines villes à travers le monde.

Leurs résultats préliminaires suggèrent que la propagation serait fortement liée à la migration d’une population ressemblant à un «processus de Lévy» – une fonction aléatoire représentant une évolution – caractéristique de la mobilité humaine, et qui peut être contrôlée par des quarantaines efficaces.