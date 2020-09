CoViD-19: la résilience des parents réconforte les enfants

«L’un de mes enfants est autiste et vit dans une maison spécialisée. Il vient normalement à la maison les fins de semaine, mais compte tenu du confinement imposé, il a dû rester au centre pour des raisons de sécurité. Pour moi, c’était très difficile émotionnellement, mais en tant que maman, il ne fallait pas que je lui transmette que j’étais affectée puisqu’il trouvait déjà la situation très difficile.»

Un confinement familial

Dans la mesure du possible, les intervenantes du CFGT encouragent l’implication des parents et de l’entourage immédiat dans la vie des enfants, même en période de crise. Leur présence fait une grande différence pour leur développement général et pour le bien-être de l’enfant.

Myriam Touré se réjouit que le confinement lui ait permis de passer beaucoup de temps avec ses enfants, sa mère et sa sœur. Celles-ci étaient venues de France pour s’occuper des enfants de Myriam, partie en voyage d’affaires à l’étranger quelques semaines avant l’éclatement de la pandémie.

En raison de la crise sanitaire, la mère et la sœur sont finalement restées plus de six mois dans la ville-reine. «Le fait qu’elles soient là a donné au confinement un côté très familial puisque nous avons pu nous raconter des histoires, jouer à des jeux, faire des batailles de danses intergénérationnelles et discuter de traditions familiales! Ça nous a permis de resserrer les liens», témoigne Myriam Touré.

Elle mentionne également que l’humour a été très présent dans leur famille pendant le confinement et que celui-ci a permis à son cadet et à sa benjamine de ne pas vivre cette période difficile comme un drame.