CoViD-19 : évaluer les risques d’être infectés en fonction des lieux

Des contagions importantes ont aussi eu lieu lors d’événements tenus à l’intérieur, avec des gens proches les uns des autres, des conversations animées, des personnes qui criaient ou qui chantaient.

On se souviendra par exemple du rôle qu’a joué un mariage avec plus de 250 invités, dans la synagogue Shaar Hashomayim, de Westmount, au début de la pandémie à Montréal. «Tout environnement clos, avec peu de circulation d’air et beaucoup de personnes enfermées attire les problèmes», écrit Erin Bromage. Plus on y passe de temps, et plus le risque augmente.

L’air climatisé

Plusieurs autres exemples de «super contagions» ont été décortiqués par les épidémiologistes au fil des derniers mois. Notamment le cas d’un centre d’appel de Corée, où 216 travailleurs étaient entassés sur un même étage, dont 94 ont été infectés.

Ou celui d’un restaurant de Guangzhou (Canton) où neuf personnes ont été infectées. Dans ce cas, plusieurs ne partageaient pas la table de la personne qui a apporté la maladie, mais elles ont passé une heure et une heure et demie dans le resto, et leur table était située dans le trajet de circulation de l’air climatisé.

Les rues et les parcs

En conclusion, tout est une question de charge virale, de distance, et de temps d’exposition. Et le risque augmente ou baisse en fonction de ces trois facteurs.