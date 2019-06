Coupures en éducation: la résistance s’organise

C’est aussi l’avis de Olivia Lismont et de Olivia Bonttenheim, deux mères d’élèves de l’école élémentaire, qui prennent part à leur première action du genre. «C’est important de soutenir nos professeurs et de montrer au gouvernement que nous ne sommes pas d’accord. C’est un peu dur de venir tôt le matin, mais beaucoup ont fait l’effort. Le personnel de l’éducation travaille beaucoup pour nous, pour un enseignement de qualité, donc c’était notre part de responsabilité d’être présent aujourd’hui», expliquent les deux manifestantes.

«L’élastique lâche»

Ces coupures dans l’éducation – qui s’inscrivent dans les efforts de juguler le déficit de 11,7 milliards $ de la province – s’illustreraient par la suppression de 3475 postes d’enseignants en Ontario d’ici 2022-2023, ainsi que par l’augmentation des effectifs par classe. Au secondaire, les classes pourraient par exemple accueillir 6 élèves de plus en moyenne, allant jusqu’à 28 élèves par classe.

«Madame Chantal», enseignante à l’école de La Mosaïque, raconte à l’assemblée les conséquences de ces coupures toujours plus nombreuses et régulières dans le budget alloué à l’éducation: «Nous sommes reconnu au Canada pour notre système d’éducation. Il a été attaqué avec le gouvernement Harris, on s’est battu, on a fait plus avec moins. Mais c’est un élastique: a un moment donné, l’élastique lâche.»

«Faire plus avec moins»

Les conséquences se font ressentir chez Viamonde. Selon un rapport du 5 juin qui relate les faits saillants de la dernière séance du Conseil scolaire, ce sont «pour le moment 10 postes d’enseignement en salle de classe et 17 postes d’accompagnatrices et accompagnateurs [qui] seront en moins l’an prochain à comparer au nombre actuel».