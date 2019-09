Après avoir éliminé les États-Unis en quart de finale, la France n’a pas assumé son statut de favori. Face à une excellente équipe d’Argentine emmenée par un fantastique Luis Scola (28 points, 13 rebonds), les Bleus ont déjoué. Maladroits à 3-points (22,6%) et aux lancers francs (52%), ils ont fait la course derrière durant tout le match et n’ont jamais réussi à faire leur retard. Score final sans appel: 66-80.

Dimanche, l’Argentine affrontera l’Espagne de Marc Gasol en finale (8h), tandis que les Français tenteront de décrocher la médaille de bronze face à l’Australie (4h).

L’Argentine prend les commandes du match

Les Argentins démarrent fort la rencontre. Leur solide défense met en échec l’attaque française, limitée à 2 points en 4 minutes. Elle leur permet également de scorer en contre-attaque à l’image de Scola qui inscrit 6 des 10 premiers points de son équipe (2-10).

Vincent Collet prend un temps mort et ouvre son banc pour relancer les tricolores. Cela s’avère payant avec un tir primé de Labeyrie et deux lancers de Nando de Colo pour recoller à 7-10. Malgré un retour à 2 points sur un nouveau tir de loin de Labeyrie (12-14), les Argentins gardent le contrôle du match et mènent 18-21 au terme du premier quart.

Un avantage français de courte durée

Après avoir laissé passer l’orage du premier quart, les Bleus prennent leur premier avantage du match en début de deuxième quart (24-23). La série française a le don de réveiller leurs adversaires qui répondent par un 8-0 (24-31). La France s’accroche et revient à deux longueurs avant de subir un 5-0 pour se retrouver à -7 à la pause (32-39).