Coupe du monde de basket: ils l’ont fait, la France élimine les États-Unis!

On sentait l’exploit faisable tant cette équipe de Team USA n’avait jamais semblé aussi invincible, la France l’a fait! Au terme d’un match quasi-parfait, les hommes de Vincent Collet ont battu le tenant du titre, favori à sa propre succession (89-79). Dans le sillage de leur défense de fer, les Bleus ont remonté un déficit de 7 points en quatrième quart pour éliminer les USA en quart de finale de la compétition. Ils retrouveront l’Argentine vendredi (8h00) en demi.

Solide défense d’entrée

Les Français réalisent un bon début de match en défense avec Ntilikina puis Albicy qui donnent le ton en mettant une grosse pression sur Kemba Walker. Après cinq minutes, les deux équipes sont à égalité 8-8 dans ce début de match très défensif. De Colo signe son entrée en jeu pour répondre à celle de Smart (16-16). Le score reste de parité au terme du premier quart (18-18).

La France démarre bien la deuxième période. De Colo marque à 3-points, Lessort à l’intérieur, puis Albicy de loin (27-23). Les USA répondent par un 6-0 pour reprendre l’avantage, avant que Fournier n’égalise à mi-distance (29-29).

L’arrière du Magic signe une bonne première mi-temps (13 points). Il ajoute un tir à 3-points difficile dans le coin, puis un deuxième en tête de raquette (39-33). Gobert (13 points) prend le relais en se montrant adroit aux lancers. Les 15 points de Mitchell permettent aux Américains de rester dans le match à la pause (45-39).

Donovan Mitchell à la rescousse

Les hommes de Vincent Collet poursuivent leur course en tête au retour des vestiaires et vont compter jusqu’à 10 points d’avance (53-43). Les Américains retrouvent de l’adresse de loin par Mitchell et Middleton et recollent à 5 points (57-52).