Coronavirus : comment ne rien céder à l’anxiété

Tout est dans l’interprétation



Le secret de la force mentale réside dans l’interprétation d’une information.

«Lorsqu’on consomme n’importe quel genre d’information, que ce soit un article de journal, un post sur Facebook ou Instagram ou un filet de conversation entendue dans la rue, il est nécessaire de démontrer une capacité de discrimination et de choisir avec intention la perspective qu’on va prendre vis-à-vis de cette information», soutient la psychologue.

«Tout est dans l’interprétation!» Elle cite en exemple les nombreux bulletins d’informations concernant le nombre de nouveaux malades. «On a le choix de se dire que c’est la fin du monde, ou pas. Si l’anxiété n’est pas gérée, on se dirige possiblement vers la dépression.»

«Si on décide de se dire que c’est bien qu’on puisse détecter les nouveaux cas, car de cette façon on peut guérir et empêcher la propagation du virus, on va ressentir immédiatement une sensation de bien-être et de sécurité», avance encore Connie Leclair.

Choisir sa «nourriture émotionnelle»

Un régime spécial s’impose parfois. «Demandez-vous si votre diète émotionnelle, intellectuelle, médiatique est aussi saine que votre diète de nourriture».