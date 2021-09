Copernic n’est pas le premier à avoir dit que la Terre tourne autour du Soleil

Les mouvements parfaits d’Aristote

C’est toutefois le modèle du philosophe grec Aristote, un siècle plus tard, qui est plus connu. Selon lui, la Terre est une sphère parfaite placée au centre de l’Univers. Tous les autres astres décrivent des mouvements circulaires parfaits autour d’elle.

Ce modèle dit «géocentrique» est populaire dans l’Antiquité. Il faut dire que les arguments sont convaincants. De notre point de vue de Terriens, les astres semblent se déplacer dans le ciel et le sol est stable sous nos pieds.

De plus, si la Terre bougeait, raisonne-t-on, on devrait voir la position des étoiles changer d’heure en heure, ce qui n’est pas le cas. On sait aujourd’hui que c’est parce que les étoiles sont beaucoup plus loin que les Grecs ne pouvaient l’imaginer.

La Lune et les éclipses

Pour l’historien des sciences Kostas Gavroglu, la Grèce de l’époque demeure néanmoins très ouverte aux discussions «contre-intuitives» sur la position de la Terre dans l’Univers.

Aristarque de Samos, un siècle après Aristote, propose d’ailleurs que la Terre tourne autour du Soleil. Il arrive à cette conclusion sur la base de ses observations des phases lunaires et des éclipses: la Terre ferait trois fois le diamètre de la Lune, et le Soleil serait 19 fois plus loin que la Lune. Selon lui, le Soleil devrait être au centre parce qu’il est beaucoup plus gros.