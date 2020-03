Conseils d’un étudiant adulte à ceux qui entrent à l’université

Ce n’est pas toujours parce que l’on maîtrise une matière qu’on l’aime vraiment. J’ai passé quatre ans à faire des études en droit et à recevoir d’excellentes notes avant de finalement m’avouer que je ne voulais aucunement travailler comme avocat.

3. Il faut absolument bien gérer son temps pour trouver un bon équilibre.

Établissez chaque semestre un horaire personnalisé où vous prévoyez tout compléter d’avance. Ceci vous permettra de réserver du temps pour vous amuser sans culpabilité et aussi de prendre soin de vous-même.

Je n’ai pas toujours réussi à cet égard pendant mon premier bac, et je souffrais beaucoup plus du stress et de la dépression saisonnière quand je ne mangeais pas sainement et ne dormais pas suffisamment.

4. Profitez des expériences offertes par l’école.