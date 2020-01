Connor McDavid et les Oilers sont trop forts pour les Leafs

Les torontois ont profité d’un double avantage numérique à mi-chemin de la deuxième mais n’ont pas été en mesure de capitaliser. Le gardien Mike Smith n’a rien laissé passer.

Edmonton ont reprit leur avance de 3 buts lorsque le tir du montréalais Alex Chiasson a trompé la vigilance de Michael Hutchinson. 4-1 Edmonton.

Les Leafs ne se sont pas laissé abattre et ont effectué une remontée en fin de période. Le québécois Frederik Gauthier a compté son 5e but de la saison pour niveler l’écart.

You've Goat to be kidding me. WHAT A SHOT 🔝🧀#LeafsForever pic.twitter.com/6NnOLJ1faA

— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) January 7, 2020