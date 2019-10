Clinique d’information juridique gratuite lundi et mardi à Toronto

– droit de l’immigration;

– testaments et successions.

La clinique aura lieu lundi et mardi, de 10h à 19h, dans les bureaux du CFGT situés au 3e étage du 555 rue Richmond Ouest (sud de Queen et Bathurst) à Toronto.

Partenaires

Organisé dans le cadre du Volet formation du PPD, cet évènement est possible grâce à des collaborateurs comme l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario (AJEFO) et le Centre d’information juridique de l’Ontario (CIJO).

«Ces partenaires offrent, année après année, de nombreux outils, des formations et du mentorat afin de préparer les avocats de demain à offrir des services en français en Ontario», indiquent la directrice du PPD, Me Christiane Saad, et l’avocat au Services d’aide juridique du CFGT, Me Jean Nicolas Yacoub.