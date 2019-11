Cinéma : Une suite nuancée pour Frozen

Il y a six ans, Disney frappait un grand coup avec Frozen (La Reine des Neiges), un film inspiré de l’ambiance hivernale d’un conte d’Andersen pour illuminer Noël sur grand écran.

En 2013, la magie de la glace, la mise en abîme de la fraternité et de l’amitié révélaient un film bien construit et une histoire bien pensée, qui a battu les records d’entrées pour un film d’animation dans le monde entier.

Ce phénomène, devenu planétaire lorsque le long métrage a remporté l’oscar du meilleur film d’animation en 2014, et la chanson Let It Go l’oscar de la meilleure musique de film, ne devait pas s’arrêter là pour les réalisateurs Chris Buck et Jennifer Lee, qui en ont fait une suite.