Ces rares mammifères qui brillent dans le noir

Comme si l’ornithorynque n’était pas un animal déjà assez bizarre, voilà qu’on apprend qu’il peut aussi… briller dans le noir.

Le terme exact est «biofluorescence». Similaire à la phosphorescence, à ceci près que cette dernière dure plus longtemps.

Dévoilée en octobre, cette particularité étrange de ce mammifère étrange — il pond des œufs, possède un bec de canard et une queue de castor — a suffisamment suscité de curiosité pour que d’autres spécialistes des mammifères interviennent dans la discussion et en ajoutent une couche: il est possible que plus de mammifères qu’on ne le croyait brillent bel et bien d’une faible lueur.

Quelques spécimens

La fluorescence est présente chez plusieurs espèces de poissons, chez des reptiles et des amphibiens, mais on n’en recensait, avant l’ornithorynque, que deux chez les mammifères.