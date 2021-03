Ces penseurs qui croient au progrès et en l’avenir de l’humanité

Steven Pinker et le retour aux idées des Lumières

Mais aujourd’hui, de nombreux penseurs et scientifiques sont plus optimistes quant au progrès et l’avenir de l’humanité. C’est notamment le cas du linguiste et psychologue canado-américain Steven Pinker dans son ouvrage Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress (2008).

À l’aide de plusieurs dizaines de graphiques, il rappelle que la vie, la santé, la prospérité, la sécurité, la connaissance, la paix et le bonheur augmentent dans le monde entier.

Contrairement aux nombreuses prophéties de malheur que nous pouvons lire chaque jour en cette période de crise sanitaire, Steven Pinker est convaincu que la science, l’humanisme et la raison sont les idéaux nécessaires pour continuer le progrès, favoriser l’épanouissement humain et donc surmonter nos problèmes.

Matt Ridley et les progrès humains

Le journaliste scientifique (et lord) anglais Matt Ridley a également tordu le cou aux idées pessimistes du déclin de l’humanité. Dans son livre The rational optimist: how prosperity evolves (2010), il démontre lui aussi que le mode de vie dans nos sociétés ne cesse de s’améliorer.

Par exemple, la disponibilité des besoins quotidiens d’une personne sur terre a augmenté de façon exponentielle en 10 000 ans et surtout lors des 200 dernières années. Intimité, mobilité et communication facilitée sont des progrès considérables dont nous bénéficions aujourd’hui au quotidien.