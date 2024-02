Célébrer l’espace francophone avec les Rendez-vous de la Francophonie

En tant que comédienne, animatrice et humoriste, elle a présenté des spectacles dans de nombreuses villes au Canada. Elle s’est aussi laissé imprégner par les francophonies de Toronto et de Montréal où elle a déposé ses valises pendant de plus longues périodes. Mais c’est à Saint-Boniface, au Manitoba, qu’elle a établi son quartier général.

«Historiquement parlant, dans la francophonie du Manitoba, on est fiers non seulement de notre patrimoine, mais aussi de notre nouvelle diversité. C’est vraiment ces deux choses ensemble qui nous rendent hyper forts et solides en ce moment.»

«On a un héritage riche de défenseurs de la langue. […] Mais une des choses qui nous unit, c’est cet espace francophone. On a des gens qui viennent de partout sur la planète qui vivent ici, à Saint-Boniface. Et la chose qui nous rassemble en fait, c’est la langue. C’est notre trait d’union qui fait qu’on a de quoi célébrer ensemble», ajoute-t-elle fièrement.

Les porte-paroles sont fin prêts pour célébrer la francophonie tout au long du mois de mars par l’entremise de la musique et de l’humour durant les RVF 2024.

LeFLOFRANCO présentera 11 spectacles dans 6 provinces et territoires, dont l’Ontario, la Saskatchewan, l’Île-du-Prince-Édouard et le Nunavut. Micheline Marchildon se joindra à la tournée Juste pour rire, qui s’arrêtera notamment en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba et au Yukon.