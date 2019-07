Célébrer le Bastille Day à Toronto avec ApéroChic

Pour fêter la Fête nationale française, l’équipe d’ApéroChic vous propose le 16 juillet une soirée «bleu-blanc-rouge» au Cabana Pool, un lieu unique avec vue sur la silhouette de Toronto et les îles.

«Élégance à la française»

Tenue bleu, blanc et rouge de rigueur, donc, avec une pointe d’«élégance à la française». Mais ApéroChic c’est «plus que la French touch» précise Estelle, co-fondatrice. «C’est le French twist avec la culture en plus».

Galette des rois, fête de la musique, Beaujolais Nouveau… Autant de traditions françaises célébrées lors des soirées ApéroChic. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les soirées ne sont pas réservées uniquement aux francophones. Beaucoup d’anglophones se rendent régulièrement aux évènements.

16 000 membres

L’aventure ApéroChic commence en 2011. L’idée? Recréer l’ambiance des soirées françaises, se retrouver autour d’un verre pour l’apéritif. La première soirée, à l’automne 2011, est dédiée au Beaujolais Nouveau.

Huit ans plus tard, ApéroChic réunit plus de 16 000 membres. Pari réussi pour les deux fondatrices, Estelle et Peggy.