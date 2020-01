Carine Lacroix à l’AFAF: faites passer votre message

Il faut donc non seulement réussir à les attirer avec un salaire et des tâches stimulantes, mais aussi savoir les retenir en communiquant régulièrement et franchement avec eux, notamment pour leur faire connaître votre appréciation de leur travail, les progrès accomplis, les améliorations à apporter, etc.

Née de parents francophones et ayant voyagé dans divers pays et continents depuis son jeune âge, Carine a plus de 14 ans d’expérience en ressources humaines et en développement des affaires. Établie dans la région de Toronto, elle est vice-présidente de l’AFAF.

Le souper mensuel aura lieu à partir de 18h30 au restaurant Solstice de Mississauga (1801 Lakeshore Road ouest). Réserver à [email protected] ou en ligne avec Paypal: membre 40$, non-membre 50$.