Camille Bombois, «célébrité inconnue» du style naïf

Montmartre

Peu après son mariage en janvier 1911, les peintres de la butte Montmartre dont il voit les œuvres lui donnent envie d’en faire autant. C’est le début de sa carrière artistique. Il commence à peindre en 1912.

En 1914, il est mobilisé et il est envoyé au front durant la Première Guerre mondiale. À son retour dans la vie civile, il constate que son épouse a réussi à vendre une partie de ses réalisations picturales. Cela l’incite à reprendre la peinture.

Bombois expose ses œuvres sur les trottoirs de Montmartre, ainsi qu’à la Foire aux croûtes de Brest, qui existe depuis 30 ans. Elle accueille près de 10 000 visiteurs pendant les 3 jours de la fête, et de nombreux artistes y présentent leurs œuvres sous trois chapiteaux.

Le succès

En 1922, le poète et journaliste Noël Bureau y découvre le travail de Bombois, qui est bientôt diffusé dans la revue Rythme et Synthèse. À partir de 1924, des marchands d’art et collectionneurs commencent à l’encourager et à acheter ses œuvres.

Rapidement, fin 1925, Bombois peut se consacrer à la peinture qui devient son unique activité jusqu’à la fin de sa vie, à 87 ans.