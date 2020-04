Breveter un virus ne veut pas dire qu’on l’a créé

Le nouveau coronavirus CoViD-19 aurait été créé en laboratoire par des chercheurs de l’Institut Pasteur et breveté en 2004. Non, il aurait plutôt été créé dans un laboratoire américain, comme en attestent des brevets déposés en 2003 et 2015. Que veulent dire ces documents?

Il faut savoir que:

– Déposer un brevet sur un virus, c’est courant en génétique.

– Un tel brevet décrit la découverte d’un virus, non son invention.

– «Coronavirus» est une famille de virus, et non un seul virus.