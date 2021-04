Boucher et Siakam font de la résistance mais les Raptors s’inclinent

La fin de saison ne sera tout de même pas sans intérêt, même si les défaites pourraient continuer à s’accumuler. Ceci permettrait à la franchise canadienne de se trouver en bonne position pour les prochains repêchages (l’ordre des choix est déterminé par une loterie en fonction des bilans des équipes).

Il sera intéressant de voir sur cette fin d’exercice la progression des jeunes joueurs comme Flynn et Anunoby, qui devraient avoir plus de responsabilités en attaque, ainsi que l’apport de Khem Birch dans la rotation et son éventuelle complémentarité avec Siakam et Boucher. Enfin, cette fin de saison sera l’occasion de profiter de ce qui pourrait être les derniers matchs de Kyle Lowry sous les couleurs torontoises (même si une resignature cet été n’est pas à écarter).

Prochains rendez-vous dès samedi et dimanche avec deux déplacements à Cleveland (19h30) et New York (20h).

Le fil du match

Emmenés par les 7 points et la grosse défense de Boucher, Toronto prend le meilleur départ et mène 4-11 au premier temps mort. Après avoir été pris à l’envie, les Bulls se réveillent et reviennent à égalité dans le sillage de LaVine au terme d’un 9-0 (16-16). Ils passent même devant ensuite sur un panier plus la faute de Vucevic (19-21). Les visiteurs concluent le premier quart sur un 26-11 et mènent 27-33.