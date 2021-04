Les Raptors stoppés net dans leur élan par les Lakers

Malheureusement, le fait d’avoir joué la veille contre Washington et le nombre important d’absents (dont Lowry et VanVleet) ont eu un impact très important sur le début de match torontois. Pris de vitesse et dépassés dans l’impact physique mis par les visiteurs, les Raptors, en panne d’adresse, ont subi à l’inverse une pluie de 3-points en première mi-temps. Les Lakers ont tué le match avant même la mi-temps avec plus de 30 points d’avance.

Siakam, Boucher et leurs coéquipiers ont eu le mérite de ne pas lâcher et de revenir en dessous des 10 points au terme de la rencontre (101-110). L’écart créé par les Californiens était en revanche bien trop important pour être totalement comblé, surtout après l’expulsion d’OG Anunoby pour une réaction incompréhensible, suite à un grosse faute de Schröder.