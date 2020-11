Bob Rae, notre ambassadeur à l’ONU: «les pays doivent travailler ensemble»

Le diplomate prend l’exemple du vaccin contre la CoViD-19. «Il faut rendre le vaccin accessible à tous, faciliter l’accès des pays pauvres aux outils de lutte contre l’épidémie, explique-t-il. On ne peut pas se réserver l’accès en passant des accords bilatéraux, c’est immoral et ça ne marche pas, car le virus reviendra et nous menacera à nouveau».

À ses yeux, l’ONU a un rôle essentiel à jouer dans la résolution de la crise que nous traversons. «L’institution internationale est souvent critiquée, mais ce n’est qu’un miroir du monde, alors oui ce n’est pas merveilleux, il y a beaucoup de conflits, de désordre, mais c’est notre réalité et malgré les obstacles, les pays doivent travailler ensemble et avancer vers des buts communs», déclare-t-il.

Pour lui, le Canada doit être au-devant de la scène internationale, «car nous sommes un peuple de Traités, nous mettons en pratique le pluralisme et la coopération depuis des siècles». En juin de cette année, le Canada a pourtant échoué à se faire élire membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. «Nous restons un membre actif et fiable de l’ONU», assure le diplomate.