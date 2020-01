Beyond the Pale et Oktopus: musique folk tous azimuts

Vous êtes-vous déjà demandé ce que donnerait un mélange entre la musique Est-européenne, la musique classique, le jazz, le reggae… et la musique québécoise?

Ce vendredi 24 janvier à 20h, l’Alliance française de Toronto donne deux réponses: les groupes Beyond the Pale et Okotpus, de Montréal, qui proposent chacun leur manière de revisiter la musique de l’Europe de l’Est.

Influences éclectiques

Le premier, un groupe canadien, s’inspire des sonorités des Balkans pour alimenter des influences éclectiques, du jazz au reggae en passant par la musique classique.

D’une énergie débordante, Beyond the Pale peut conquérir un public large et curieux de découvrir des sons aux alliances uniques.

En plus de 20 ans de carrière, Beyond the Pale a réalisé des tournées au Canada, aux États-Unis, en Europe, au Brésil. Ils ont même déployé leur énergie jusqu’en Australie.