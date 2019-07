Babel-o-drome: une pièce «déambulatoire» au Fringe de Hamilton 2019

Le spectacle bilingue Babel-o-drome, du collectif BUS 123, à l’affiche du festival Fringe de Hamilton à la fin du mois, est une performance «déambulatoire»: les spectateurs sont amenés à se promener avec les comédiens à travers le Musée de la Vapeur et de la Technologie.

«On invite le public à faire du son, le public suit les comédiens», explique Dominique Baboun, directrice artistique de la troupe torontoise. L’idée originale est en lien avec le thème de la pièce: le rapport au langage et à la communication.

Et pour cette édition 2019 – car Babel-o-drome évolue avec les années – la pièce s’intéresse aux questions identitaires.

«En arrivant dans un nouveau pays, on fait face à la culture d’accueil et on se demande, qui sommes nous?» témoigne Dominique Baboun.

Une pièce déambulatoire

Toute forme de communication est un code qu’il faut comprendre. Pas toujours évident pour un immigrant.