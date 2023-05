Avoir les moyens de vieillir: histoire des pensions au Canada

Et les États-Unis suivront, loin derrière, en 1935.

Le Canada

En 1908, le Dominion (on disait aussi «Puissance», en français) du Canada, qui était encore le Tanguy du Royaume-Uni, entre dans la danse. Il lance un programme qu’il nomme les «Rentes sur l’État».

Les particuliers peuvent ainsi se préparer financièrement à leur retraite en achetant une «rente». Toutefois, peu nombreux sont ceux qui avaient alors les moyens de participer à ce régime.

Pourtant, de plus en plus d’aînés sont démunis et doivent vivre aux crochets des familles, qui ont peine à les soutenir. Plusieurs connaîtront une fin de vie très difficile. Certains seront obligés de mendier ou d’aller finir leurs jours dans un asile des pauvres.

Cette nouvelle réalité sociale suscite des discussions politiques sur le besoin d’un vrai programme d’aide pour les personnes âgées et les retraités.