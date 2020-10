C’est un des mythes les plus sexistes qui soient, et il a la vie dure: «attention, femme au volant». Ou en France, «femme au volant, mort au tournant»!

Or, les statistiques disent exactement le contraire: c’est à l’homme que revient la palme des accidents.

6,5 accidents sur 1000

Au Québec, par exemple, selon les plus récentes statistiques de la Société d’assurance automobile (SAAQ), le nombre de conducteurs impliqués dans un accident est plus élevé que le nombre de conductrices, toutes catégories confondues.

Par exemple, 9 conducteurs détenteurs d’un permis sur 1000 ont été impliqués dans un accident en 2019 au Québec. Du côté des femmes, seulement 6,5 sur 1000.

Accidents graves

Si l’on observe plus spécifiquement les accidents mortels et graves (nécessitant une hospitalisation), les hommes sont presque 3 fois plus nombreux (1595 contre 595, selon le bilan 2019 de la SAAQ).