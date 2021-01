Appel de candidatures pour le poste de Directrice générale ou Directeur général de la Société Économique de l’Ontario

Démarquez-vous en rejoignant notre équipe !

Vous aimez relever les défis? Vous êtes un leader visionnaire, dynamique et audacieux? Si vous êtes une personne possédant ces qualités, rejoignez notre équipe, la Société Économique de l’Ontario (SÉO), le seul réseau provincial en développement économique et en employabilité, recherche un(e) Directrice générale ou Directeur général.

Pour plus de détails sur ce poste, s’il vous plaît visitez notre site internet www.seo-ont.ca/emplois/

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation, à l’attention de la Coordonnatrice des RH, Mme Joyce Francisco, à l’adresse électronique suivante :

[email protected] au plus tard le 11 février 2021, 23h59.

La Société Économique de l’Ontario

La Société Économique de l’Ontario (SÉO) est un réseau provincial qui fait preuve d’innovation et de dynamique dans le développement économique, l’entrepreneuriat, l’employabilité et l’immigration pour la consolidation de l’espace économique francophone et bilingue de l’Ontario.

La SÉO est financée par le gouvernement du Canada par le biais du Fonds d’habilitation pour les communautés minoritaires de langue officielle