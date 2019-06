Appel de candidatures pour des prix d’excellence collective

Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) lance un appel de candidatures pour deux prix «d’excellence collective» 2019.

Le CCO profitera de son assemblée générale annuelle du 26 septembre, à Timmins, pour reconnaître l’engagement marquant de coopératives et d’entreprises sociales, ainsi que de personnes s’étant illustrées au sein du mouvement.

Cela fait huit ans qu’on décerne ces prix, l’un pour l’action «institutionnelle», l’autre pour l’action «individuelle».

Formule de développement flexible

«La coopération a incontestablement prouvé qu’elle est une formule de développement efficace, flexible et adaptable aux différents besoins des populations aspirant à un mieux-être économique et social», indique l’organisme présidé par Hosni Zaouali et géré par Julien Geremie à Toronto.

Le CCO soutient qu’en Ontario, «plus de la moitié des francophones sont actrices, acteurs ou membres d’entreprises collectives œuvrant dans divers secteurs d’activités économiques, sociaux, culturels ou autres».