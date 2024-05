Anomalies cosmiques ou… sphères de Dyson!

Dans la série «les hypothèses fascinantes, mais impossibles à prouver»… Des astronomes ont identifié une soixantaine d’étoiles qui pourraient être entourées par une sphère de Dyson, une gigantesque structure artificielle!

Les deux équipes d’astronomes, en Suède et en Italie, qui ont publié leurs résultats respectifs sur la plateforme de prépublication ArXiv, s’empressent d’ajouter que l’on ne peut pas, pour l’instant, écarter des hypothèses plus prosaïques pour expliquer les bizarreries de cette soixantaine d’étoiles.

L’énergie du Soleil

Le concept de «sphère de Dyson» provient d’un raisonnement en apparence logique: si l’on présume que toute civilisation technologiquement (très) avancée a besoin de plus en plus d’énergie pour répondre à ses besoins, arrive un moment où des panneaux solaires sur la planète ne suffisent plus.

La meilleure façon de recueillir chaque photon d’énergie solaire est d’entourer son étoile d’une sphère de panneaux solaires.

C’est ainsi que le physicien et mathématicien Freeman Dyson avait évoqué, en 1960, ce que l’on en est venu à appeler la sphère de Dyson. Il a lui-même a reconnu en avoir eu l’inspiration dans un roman de science-fiction, Créateur d’étoiles, paru en 1937.