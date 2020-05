André Beaupré: nomade volontaire dans le Grand Nord

«Le concept c’est comme si j’étais avec un ami: je prends une marche, on parle de plusieurs sujets, il n’y a pas de scripts, c’est une discussion naturelle, improvisée, selon ce qui se passe», décrit-il. «Beaucoup de gens viennent au Nunavut et ne prennent pas la peine de visiter et de profiter de la splendeur de la toundra!»

Recommencer à zéro

Le Nunavut est un bel endroit pour repartir à zéro selon André Beaupré. «On peut faire un ménage dans sa tête, se libérer des concepts imposés par la société et du rêve américain d’avoir une belle grande maison et la voiture de l’année afin d’être réellement heureux. Ici, le silence est fort, il te parle. C’est tellement profond.»

En vivant au Nunavut, il s’est aussi rendu compte que l’Humain est vulnérable et que la vie est fragile. «Ici, tu peux mourir de froid et de faim. Ce n’est pas banal, il faut donc faire bien attention et réfléchir», ajoute-t-il.

Pour le moment, André Beaupré n’utilise que le support audio pour partager ses histoires avec Nomade boréal. Cependant, il aimerait dans un futur rapproché filmer ses marches pour donner encore plus envie aux gens de visiter le Nunavut. Comme on dit, une image vaut mille mots.

Balado et balades

Il pense même inviter des gens à marcher avec lui lorsque la situation le permettra, afin d’avoir un échange réel, un contact humain et profond.