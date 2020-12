Album bruyamment éclatant

Ce ballet est devenu un classique du temps des Fêtes partout au monde. C’est souvent le premier ballet auquel assistent les enfants, celui grâce auquel certains développent parfois une passion pour la danse.

Décorum et musicalité

Dans cet album, Mireille Messier raconte qu’un papa amène sa fillette voir Casse-Noisette, avec tout le décorum et la musicalité qui s’imposent. On sent les personnages de cette histoire connue depuis plus de 125 ans s’animer et émerveiller la fillette. Autrice et illustratrice ont fait tandem avec brio.

Publié par les Éditions Scholastic, de Toronto, l’album La magie de Casse-Noisette s’adresse aux enfants de 3 à 7 ans et les prépare à une expérience théâtrale inoubliable. Pas surprenant de trouver des Aaah! Han… Ohhh! Hourra! Clap! clap! clap! Bravo! Bravo!

Les courtes phrases saccadées, les onomatopées éclatantes, les illustrations enivrantes, tout concourt à rendre la lecture savoureuse. Un cadeau idéal pour Noël, bien entendu, mais aussi un album que chaque école primaire devrait avoir sur les rayons de la bibliothèque.