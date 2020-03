Aimer aveuglément et douloureusement

Fornication

Denis-Martin Chabot aime aussi les scènes «de fornication sans retenue» où la douceur cède à la fureur, la vénération à l’agression. Polyamour ou partouze sont au menu, comme dans cette scène où «il me reste à espérer qu’ils sont ouverts à un quatuor. Nous pourrions nous faire tout un concerto. Opus 69…».

Personnage-clef, André est l’amant du narrateur. Noir américain doté d’un «corps divin» et d’une «gueule d’enfer», il peut être doux et suavement sensuel, tout comme il peut faire preuve de violence verbale, sexuelle et même physique.

Le narrateur a peur d’André, mais il a encore plus peur de se retrouver seul. Il le marie pour toutes les mauvaises raisons et vit une relation traumatisante pendant neuf ans.

Manipulation affective et sexuelle

Lorsque le narrateur-romancier québécois rencontre un Français lors d’une séance de signature à Paris, les atomes crochus bourdonnent. Ils ont beaucoup en commun, y compris le même amant, André, qui excelle dans l’art de la manipulation affective et sexuelle.

Chabot illustre à merveille comment la dépendance affective peut atteindre de nouveaux sommets. «Le manque de confiance en soi nous aveugle. Nous acceptons les pires ignominies (…) par crainte de perdre l’être aimé et de nous retrouver seuls.»