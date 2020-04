Agriculture: la main-d’œuvre étrangère arrivera-t-elle?

C’est le cas pour Michel Deschatelets de Leisure Farms, qui attend trois vagues de travailleurs étrangers temporaires cette année pour l’aider dans ses cultures. L’entreprise maraîchère produit fruits et légumes depuis 38 ans et emploi des TET depuis plus de 16 ans maintenant.

«Normalement, mes premiers travailleurs arrivent du Mexique autour du 24 avril», explique Michel, aussi connu sous le nom de Mitch Deschatelets. Il souhaite mettre l’accent sur sa production et son entreprise qui se sont ont remarquablement agrandies depuis qu’il embauche des TET.

Effet multiplicateur

«C’est eux qui créent beaucoup d’emplois pour les Canadiens. J’ai besoin de gens pour la plantation et les récoltes, mais pas pour les ventes et d’autres postes par exemple. Depuis qu’on a commencé à embaucher ces travailleurs, on peut embaucher plus de gens d’ici pour d’autres postes», souligne Mitch, dont l’entreprise a bonne réputation dans le Nord de l’Ontario.

Aucun changement ne sera fait dans son plan de production, même si le printemps est plus rapide selon lui, car il ne pourra pas avoir de TET plus vite. «Ça apporte beaucoup d’incertitudes, car on ne sait pas à quoi s’attendre, mais on fait notre possible.»

Quant à la possibilité d’embaucher des Canadiens, le producteur n’est pas fermé à l’idée si les TET ne viennent pas, mais il souligne que ce n’est pas tout le monde qui voudra travailler dans les champs et il a peur que si la situation se résorbe, les travailleurs puissent l’abandonner en pleine saison de récolte pour retourner à leur emploi précédent. «On ne peut pas risquer de perdre les gens en plein milieu de la récolte.»