À manger et à boire pour le 4e festival de Leslieville

Cours d’affûtage de couteaux, d’ouverture d’huîtres et cocktails

En plus de la dégustation d’un menu estival concocté par les restaurants du quartier, un cours d’affûtage de couteaux aura lieu à 17h30 le jeudi soir. Ensuite, une démonstration de cuisine sera exécutée par un chef.

Puis, il vous sera possible de déguster et d’élire le meilleur cocktail lors du concours organisé par La distillerie Reid’s entre 18 et 20h, tout en écoutant de la musique des années 1980 et 1990. Il faudra compter en moyenne 4 à 6 dollars pour manger et 2 à 10 dollars pour boire.

Le vendredi, une dégustation de bières est prévue à 18h, suivie d’un concours d’ouverture d’huîtres (il faut s’inscrire). D’autres activités seront bien sur proposées, la liste complète est disponible ici.