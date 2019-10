À l’heure du numérique, comment sauver nos médias?

En outre, Sylvain Lafrance se dit favorable à la création d’un tribunal de la presse indépendant pour s’assurer du respect des normes journalistiques et rétablir la crédibilité des médias auprès du public.

Moins de revenus, plus de partenariats?



En marge du colloque, le consultant Martin Théberge a animé un forum afin de développer des pistes de solutions pour un avenir meilleur de l’industrie.

Responsables communautaires, représentants du gouvernement, journalistes, chercheurs et citoyens lambdas sont tombés d’accord pour dire que plus de collaboration s’avérait cruciale en ces temps incertains.

«Il faut penser autrement, analyse le conseiller. Plutôt que d’avoir plus de revenus, on peut réduire les dépenses et gagner en efficacité. C’est toute la question des partenariats.»

Un rapprochement avec les universités pourrait par exemple ouvrir la voie à de nouvelles pistes. Également, le partage de ressources entre médias, autant humaines que matérielles, offrirait une solution.