5 tendances de produits sains et leurs bienfaits

Son goût sucré et acidulé séduit de plus en plus de consommateurs.

L’indispensable huile de noix de coco

En cuisine, pour le soin du corps et des cheveux… L’huile de noix de coco est de plus en plus utilisée dans divers domaines. Les bienfaits des triglycérides à chaîne moyenne (TCM), présents naturellement dans cette huile, ont récemment été mis en lumière dans le domaine scientifique.

Ces gras saturés, rapidement digérés, sont une grande source d’énergie pour le corps et le cerveau. De plus, certaines études ont montré leurs effets positifs pour la perte de poids.

L’huile TCM agrémente souvent les boissons, comme le café ou les smoothies, et peut être utilisée dans les vinaigrettes.

Les supers aliments, comme le chou frisé, ont la cote

Un «super aliment» est un produit qui contient vitamines, minéraux et phytonutriments. Même en petite quantité, il reste donc très nutritif.