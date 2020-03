5 sorties à faire cette semaine à Toronto : du 2 au 8 mars

186e anniversaire de Toronto

À l’occasion du 186e de la ville de Toronto, des festivités sont organisées par Celebrate Toronto les 7 et 8 mars de midi à 20h au Nathan Philips Square. De nombreux commerces torontois seront présents, dont beaucoup de nourriture représentant la diversité culinaire de la ville. Des concerts sont au programme, et un «espace d’imagination» sera dédié aux familles, avec des jeux et des photos à thème.

Concert de Philippe B

L’auteur-compositeur-interprète québécois Philippe B sera en concert pour la première fois à Toronto le 6 mars à 20h au Heliconian Hall. Les billets sont en vente: entre 30 et 35$. Il partagera la scène avec Rebecca Hennessy à la trompette, Jonno Lighstone à la clarinette et à la flûte, Paul Tarussov au trombone, et Peter Lutek au saxophone.