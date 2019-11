5 sorties à faire cette semaine à Toronto : du 11 au 17 novembre

Le Marché regorgera encore cette année de nombreux stands et surprises, pour satisfaire les Torontois. Vins chauds, produits artisanaux, elfes, jardins d’accueil ou encore présence du Père Noël, tout sera réuni pour vous faire passer un excellent moment.

L’entrée, gratuite en semaine avant 18 heures, vous coutera 8$ le week-end.

Jeudi : concert de Logic

Mondialement connu depuis plusieurs années déjà, le rappeur américain Logic sera à Toronto jeudi pour un concert qui s’annonce animé. Comptabilisant plus de 740 millions de vues sur Youtube, l’auteur de 44 more et Homicide devrait enflammer la Scotiabank Arena. Plusieurs invités de renom ont également été annoncé, avec notamment J.I.D et YBN Cordae.

Dimanche : Parade du Père noël

À 12h30 dimanche prochain, la formidable parade du Père Noël illuminera à nouveau le centre-ville. Elle empruntera un chemin inédit, démarrant par la rue Parliament avant de passer par l’avenue University puis de se conclure au St. Lawrence Market. Chars aux couleurs de Noël, course à pied ou encore musiciens, l’événement s’annonce encore une fois magique.