5 sorties à faire à Toronto : du 27 janvier au 2 février

Comment faire durer le couple?

L’experte en relations conjugales Jess O’Reilly, avec son partenaire Brandon Ware, proposent une session interactive à la boutique Good for Her (175 Harbour Street) le lundi 27 janvier de 19h à 21h30.

Au programme: discuter, débattre et approfondir la compréhension et la communication dans un couple – hétéro ou homo. L’objectif est de parvenir à développer une relation plus saine et plus enrichissante, dans tous les domaines.

Jess O’Reilly passera en revue des questionnaires et des exercices que tous les couples peuvent faire pour entretenir une relation passionnée et harmonieuse. Inscription: 39$.

Devenez contractuel en 2020

The Connected One et KMPG proposent une soirée dédiée aux Torontois qui veulent bien vivre de leur statut de pigiste et de contractuel en 2020.

Au cours de cette soirée du mardi 28 janvier de 17h30 à 21h30, les participants peuvent acquérir de bonnes pratiques de planification commerciale, de marketing, et d’utilisation du numérique. Des échanges sont également prévus pour apprendre à se fixer des objectifs réalistes, à construire un réseau efficace, et à cibler un marché. Inscription 40$.