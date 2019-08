5 sorties à faire à Toronto cette semaine: du 12 au 18 août

Lundi 12 août: Bières et jeux de société

Le bar Dominion Pub and Kitchen (500 rue Queen Est) vous propose une soirée jeu de société pour bien commencer la semaine.

Venez jouer seul(e) ou avec vos amis!

L’entrée est à 6$. De 19h à 22h.

Mardi 13 août: Cinéma en plein air

La sortie cinéma de la semaine, c’est mardi soir au parc Trinity Bellwoods (790 rue Queen Ouest), avec un classique: In the Mood for Love.

La séance commence entre 21h et 21h30.