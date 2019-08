10 sorties à faire cette semaine à Toronto: du 5 au 11 août

Prix d’entrée: 45$.

l-express.ca remercie ses partenaires. En devenir. Vendredi 9 août: Festival de films international Mulan Crée par des anciens étudiants de l’université de Toronto, ce festival de cinéma se déroule sur 9 jours (jusqu’au 17 août). Il est dédié à la culture et la langue chinoise (sous-titres en anglais). 3 billets d’entrée: 45$. Le lieu dépend du film, plus d’infos sur le site officiel.

Du 9 au 11 août: Festival de la rue Danforth

Toronto est célèbre l’été pour ses nombreux festivals de rue. Le festival Taste of the Danforth est le plus important du Canada.