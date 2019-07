5 sorties à faire à Toronto cette semaine

Pour bien commencer le week-end, venez assister à une série de concerts de musique rock et indie au Yonge-Dundas Square.

Plusieurs artistes présents ce vendredi: Kris Barclay, Sons of Daughters et le duo de musique country The Beresfords.

Évènement gratuit. De 19h à 23h.

Samedi 20 juillet: Marché aux fleurs de Toronto

Idéal pour agrémenter votre jardin (ou votre appartement!) de quelques plantes en cette période estivale, le marché aux fleurs de Toronto au 1001 sur Queen Ouest.