5 800 animaux au salon de l’agriculture de Toronto

Se balader dans les allées

Dans les allées, on trouve des producteurs locaux, des reventes d’équipements, de matériels et autres vendeurs se côtoient. Les visiteurs s’y baladent, arpentent les allées et se pressent pour voir les spectacles d’animaux.

De nombreuses écoles et familles profitent du concours canin pour se reposer d’une longue journée au salon. Les chiens font le spectacle, accompagnés de leurs dresseurs, et l’ensemble est apprécié par le public.

Vous pourrez également profiter des divers restaurants. Certains d’entre eux proposent des produits de la région.

Le salon est ouvert jusqu’au dimanche 10 novembre. Les billets sont en vente sur place ou sur le site internet.